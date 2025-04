Napoli-Empoli 3-0, le pagelle: Lukaku domina, McTominay è super! E' tornato Neres, bravo Olivera

Le pagelle di Napoli-Empoli 3-0

Meret 6 - L’Empoli parte spavaldo, ma non trova molti spazi. Attento sul tiro da fuori di Esposito.

Mazzocchi 6,5 - Tanta pressione per il suo ritorno in campo. Qualche bella uscita in dribbling e una bella risposta sul piano della personalità. Dal 75 Spinazzola 6 - Gestione nel finale.

Rrahmani 6,5 - Viene molto coinvolto in fase di impostazione, complice l’assenza di Di Lorenzo. Si prende qualche rischio ma gestisce bene la gara.

Juan Jesus 6 - Gioca una gara attenta, sempre pronto a cercare l’anticipo. Peccato per l’infortunio nel finale. Dal 72 Rafa Marin 6 - Occasione per lui, che si mostra attento.

Olivera 7 - Molto mobile nel primo tempo, un’attitudine che viene premiata nella ripresa dove prima sfiora il gol, poi serve l’assist a Lukaku.

McTominay 8 - Conte avevo invocato il suo ritorno al gol e lo scozzese risponde presente: coast to coast e destro all’angolino. Deliziose giocate nello stretto, un gol da centravanti ed un palo che gli nega la tripletta.

Lobotka 6,5 - Le sue geometrie, senza strafare. Con la capacità innata di dettare i tempi ai compagni.

Gilmour 6,5 - Si propone come alternativa a Lobotka e solleva lo slovacco dalla pressione. Offre sempre lo scarico ai compagni. Dal 82’ Billing sv -

Politano 6,5 - Parte bene, si fa vedere per un sinistro a giro che non trova la giusta angolazione. Solita gara di grande approccio. Dal 82’ Ngonge sv -

David Neres 7 - Nel primo tempo sfiora il gol, ma non trova molti spunti. Molto meglio nella ripresa, dove si fa vedere per due palloni davvero interessanti in area toscana. Sta tornando.

Lukaku 8 - Una buona occasione in avvio, ma Marianucci lo anticipa. Illuminante l’assist per il gol di Scott, l’ennesimo di questo campionato. Domina la gara, col gol del 2-0 e l’assist del 3-0 che lo porta in doppia doppia nella speciale statica. L’uomo di Conte. Dal 82’ Raspadori sv.

Conte 7 - Con tutta la pressione addosso, il suo Napoli resta concentrato e porta a casa una vittoria che tiene viva la speranza tricolore.