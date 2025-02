Repubblica - Big stanchi e nessun aiuto dal mercato: pagato un triplo handicap

Il Napoli non va oltre l'1-1 sul campo della Roma, beffato nei minuti di recupero dalla rete di Angelino. Questa la lettura de La Repubblica: "È una mezza frenata che non pregiudica le ambizioni di vertice del Napoli, fermato sul pareggio ( 1- 1) dalla Roma all’Olimpico dopo una striscia d’oro di sette vittorie consecutive. L’ottava non è arrivata e gli azzurri hanno pagato un dazio parziale al triplo handicap della complicata serata nella capitale: la stanchezza dei big e le mancanze di rinforzi dal mercato e dei tifosi al seguito, nella quinta trasferta consecutiva vietata ai residenti in Campania.

Alla squadra di Antonio Conte non è bastato passare in vantaggio con Spinazzola, perché nel recupero è arrivato il gol dei giallorossi di Angelino. Nulla cambia invece nella lotta al vertice, al di là del campanello d’allarme. I big sono stanchi".