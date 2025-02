Repubblica - Conte detta il ritmo persino a colpi di pareggi, l'Inter è in crisi?

"Il risultato è che Conte detta il ritmo persino a colpi di pareggi, e quindi bisogna chiederselo: ma l’Inter è in crisi?". Così l'edizione odierna di Repubblica analizza lo scontro al vertice della classifica tra Napoli e Inter: "È cominciato qualcosa di nuovo, di sicuro si sono aperte le porte su un campionato diverso.

Il gol di Francisco Conceiçao, aria fresca in mezzo alle mummie interiste, cambia le prospettive della Juventus, che adesso sa di saper battere anche la squadra più forte d'Italia e di poterlo fare con merito, ma sposta pure la dimensione dell'Inter, alla seconda sconfitta in dieci giorni (e quella nel derby l'aveva scongiurata in extremis) e proprio nel momento in cui, sgravata dalle preoccupazioni di Champions, avrebbe potuto surclassare il passo zoppicante del Napoli.