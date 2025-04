Repubblica - Conte era arrivato con l'etichetta di juventino, ma coi fatti ha dimostrato altro

La Repubblica oggi in edicola fa sapere che Antonio Conte, a dispetto delle voci delle ultime settimane, resterà al Napoli per almeno un'altra stagione. Ecco inoltre cosa si legge sul quotidiano: "Conte era arrivato in estate con l’etichetta di “juventino” e non ha mai rinnegato con coerenza il suo passato, ma sta dimostrando con i fatti di esserci calato anima e cuore nella sua nuova realtà napoletana.

Martedì durante la cena ai Camaldoli con la squadra ha cantato in dialetto e si è goduto una serata di relax con i suoi giocatori, prendendosi persino lui una breve pausa tra la vittoria contro l’Empoli e il conto alla rovescia per la trasferta di sabato pomeriggio ( ore 18) a Monza".