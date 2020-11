Repubblica contro Valeri: "Giallo a Bakayoko e rosso risparmiato a Ibra due macchie!"

Il Napoli cade contro il Milan al San Paolo e di certo non solo per colpa dell'arbitro, ma la direzione di gara di Paolo Valeri non è stata di certo delle migliori. Lo sottolinea anche l'edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il fischietto di Roma commette almeno due errori. Le "due macchie", come scrive il quotidiano, riguardano senza dubbio "il primo giallo a Bakayoko e il rosso risparmiato a Ibra".