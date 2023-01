Repubblica - Curiosità: ADL ha dormito nello stesso albergo della Juventus 

Quale sarà il programma del Napoli per la super sfida di questa sera contro la Juventus?

Quale sarà il programma del Napoli per la super sfida di questa sera contro la Juventus? Nessun ritiro per gli azzurri, stamattina altro allenamento e poi, come scrive Repubblica, ci si trasferirà in un hotel di Agnano per il pranzo con bagno di folla nel tragitto verso lo stadio. Stasera in tribuna intanto ci sarà anche il presidente De Laurentiis che ieri ha dormito dove alloggiava la Juventus.