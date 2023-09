Repubblica - Juan Jesus out un mese, ma Natan diventerà più forte

Come scrive Repubblica, Juan Jesus starà fuori per un mese circa dopo l’infortunio muscolare che lo ha messo ko sabato scorso

TuttoNapoli.net

Come scrive Repubblica, Juan Jesus starà fuori per un mese circa dopo l’infortunio muscolare che lo ha messo ko sabato scorso, ma l’emergenza in difesa per il Napoli potrebbe essere lo stesso meno grave di quanto si temeva a Castel Volturno, dove tutto il clan azzurro ha tirato un sospiro di sollievo grazie al rassicurante debutto tra i titolari di Natan, nella trasferta dell’altro ieri a Bologna. Garcia ha perso a conti fatti un brasiliano e ne ha trovato giusto in tempo un altro: più giovane, con il serbatoio pieno di benzina e auspicabilmente più forte del suo compagno di reparto, almeno in prospettiva.