Repubblica - Juve, Procura di Torino indaga su accordi fuori bilancio con Udinese e Atalanta

Nel mirino della procura di Torino la cessione di Mandragora all'Udinese nel 2018 per 20 milioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel mirino della procura di Torino la cessione di Mandragora all'Udinese nel 2018 per 20 milioni e le carte degli accordi mai depositati in Lega tra Juventus. Atalanta e Udinese. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola scrive: “Accordi segreti, non depositati in Lega, non solo sulle manovre stipendi, ma anche dietro alle cessioni dei calciatori ad altri club, utilizzati un po’ come fossero “banche” per far quadrare i conti della Juventus. È questo il sospetto della procura di Torino che sta continuando ad ascoltare testimoni a un mese dall’udienza preliminare fissata per il 27 marzo”.