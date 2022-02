Repubblica - Lobotka, secondo stop muscolare: vuole esserci per un big-match

Stanislav Lobotka si è infortunato contro l'Inter e dovrà rimanere fermo per diverse settimane. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica prova a fare chiarezza sui tempi di recupero: "Lobotka, al secondo infortunio muscolare di questa stagione, ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra che prevede una quindicina di giorni di stop. Tradotto: proverà ad esserci per l’altro match scudetto al Maradona contro il Milan, in calendario domenica 6 marzo alle 20,45".