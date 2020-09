Repubblica - Lozano, conferma meritata: non avrebbe accettato una piccola

Una delle note positive emerse durante il ritiro di Castel di Sangro è sicuramente il rendimento di Hirving Lozano: dopo un'annata particolarmente negativa per il messicano, in Abruzzo si è visto un giocatore dal piglio diverso e maggiormente integrato anche all'interno del gruppo. Come riportato questa mattina da La Repubblica, anche la visita di Mino Raiola in ritiro ha di fatto scongiurato qualsiasi tipo di soluzione che non fosse la permanenza in azzurro: il giocatore - si legge - non avrebbe accettato un prestito in una piccola ma allo stesso tempo offerte importanti non sono arrivate, soprattutto dopo un primo anno nel segno dell'incertezza.