Repubblica - Nessun trattamento particolare per Insigne alla sua da 'quasi ex'

Prima gara al Maradona per Lorenzo Insigne dopo la notizia del passaggio in estate al Toronto. Questo il commento sull'edizione odierna di Repubblica: "Stadio quasi deserto per il ritorno al 50 per 100 della capienza imposto dalle ultime misure di contenimento anti Covid e la conseguente defezione dei gruppi ultrà. Meno di 10 mila gli spettatori in tribuna e nessun trattamento particolare per Lorenzo Insigne, alla sua prima partita da “quasi ex” dopo la firma per la prossima stagione con il Toronto.

Si è preso invece qualche applauso Luciano Spalletti, negativo al tampone eseguito in mattinata e dunque autorizzato a ritornare in extremis in panchina"