Repubblica - Osimhen un po' affaticato: scalpita Simeone. Un cambio a centrocampo

Tanti dubbi di formazione in vista della gara di oggi contro l'Empoli. Spalletti pensa a Mario Rui e Ndombele a centrocampo, ma è in attacco che potrebbero esserci le maggiori novità. Raspadori è favorito su Elmas a sinistra e in avanti dato che Osimhen è un po' affaticato spera in un posto Simeone, ma al momento come scrive Repubblica il nigeriano è favorito con Politano a destra a completare il tridente.