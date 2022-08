Repubblica - Priorità a Keylor Navas, si parla col Psg di una doppia operazione

"Restano i problemi pure per Kepa del Chelsea e questo stallo condiziona pure Meret, il cui futuro resta in bilico".

"Il Napoli sta cercando di sbloccare Keylor Navas che ha un maxi-ingaggio al Psg. I rapporti tra le due società sono ottimi e in ballo c’è il trasferimento di Fabian, vicinissimo alla Francia per circa 25 milioni di euro". Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che fa il punto sulla questione portiere.

"Si sta ovviamente parlando pure del 35enne portiere del Costarica che sarebbe un’iniezione di classe e personalità all’interno di uno spogliatoio completamente rivoluzionato. Non c’è ancora l’intesa. Restano i problemi pure per Kepa del Chelsea e questo stallo condiziona pure Meret, il cui futuro resta in bilico".