Repubblica - Regolamento interno più severo per tutti: pugno duro dopo il caso Osimhen

Due turni di squalifica, ma nessuna multa per Victor Osimhen dopo il cartellino rosso rimediato all'esordio in campionato con il Venezia. Per La Repubblica l'attaccante nigeriano, da questo punto di vista, è stato graziato. Il quotidiano poi svela un retroscena: "Osimhen stavolta ha evitato la multa, d'ora in poi però il regolamento interno sarà severo per tutti. Guai a chi lascerà i compagni in difficoltà. Il Napoli non può permettersi di perdere pezzi, se vuole competere ad alti livelli".