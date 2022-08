Repubblica - Sassuolo categorico: non vuole contropartite tecniche per Raspadori

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che aggiorna sulla trattativa col Sassuolo per l'attaccante.

"Raspadori, il preferito di Luciano Spalletti ma anche dei tifosi che si aspettano un colpo importante dalla società dopo gli addii di Ospina, Insigne, Koulibaly, Mertens e quasi certamente pure di Fabian che ha detto sì al Psg". Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che aggiorna sulla trattativa col Sassuolo per l'attaccante.

"I contatti tra il Napoli e il Sassuolo sono proseguiti pure ieri, prima del match in Coppa Italia contro il Modena che Raspadori ha giocato dal primo minuto. È stato tra l’altro protagonista involontario in occasione del vantaggio dei gialloblù (ha perso il pallone consentendo a Falcinellli di segnare) che poi hanno clamorosamente eliminato la squadra allenata da Dionisi vincendo 3-2. Il club neroverde è stato chiaro con il Napoli: non vuole l’inserimento di contropartite tecniche"".