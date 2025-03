Repubblica sul dubbio di Conte: "Non è esclusa una sorpresa nel modulo anti-Milan"

vedi letture

Il tormentone in vista della sfida al Milan è già partito: con quale modulo affronterà Antonio Conte la sfida al Maradona contro il diavolo?

Il tormentone in vista della sfida al Milan è già partito: con quale modulo affronterà Antonio Conte la sfida al Maradona contro il diavolo? Anche l'edizione di Repubblica si sofferma sull'argomento, sottolineando come il rientro dall'infortunio di David Neres potrebbe portare il tecnico a valutare la possibilità del ritorno al 4-3-3.

"È finalmente arruolabile anche Neres, la sua assenza si è fatta sentire moltissimo soprattutto dopo la cessione di Kvaratskhelia. Il tecnico dovrebbe insistere ancora per una gara con il modulo di emergenza: 3-5-2. Ma non è escluso il passaggio al 4-3-3 nel corso della sfida di domenica sera. Gli azzurri hanno imparato ad alternare due assetti tattici diversi. Un'altra arma in più molto preziosa nella volata scudetto. Crederci non è peccato':