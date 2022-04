Repubblica - Via Osimhen? I due nomi caldi portano in Francia e Olanda

L'edizione odierna di Repubblica scrive sui possibili movimenti in entrata del Napoli in caso di cessione in estate di Victor Osimhen:

L'edizione odierna di Repubblica scrive sui possibili movimenti in entrata del Napoli in caso di cessione in estate di Victor Osimhen: "Al Napoli piace pure il 25enne francese Martin Terrier del Rennes. È alle spalle di Mbappè nella classifica marcatori della Ligue 1: ha realizzato ben 21 reti. E ha chiesto informazioni pure per Sebastian Haller, autentico protagonista con l'Ajax, ma c'è grande concorrenza da parte di tutte le big europee.