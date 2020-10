Sole24Ore - Juve, bilanci in rosso ma quanto guadagna la dirigenza: in vetta Paratici

L'edizione odierna de Il Sole24Ore pone l'attenzione sulla Juventus, i suoi conti ma anche sui compensi percepiti dai massimi dirigenti bianconeri, che evidentemente pare non risentano di quelle che sono le difficoltà della gestione economica bianconera: "La perdita netta - si legge - è aumentata da -39,9 a -89,7 milioni di euro, i debiti finanziari netti in dodici mesi sono passati da 463,5 a 385,2 milioni: in pratica, al netto dei 300 milioni della ricapitalizzazione, i debiti sono aumentati di 221 milioni".

A questa delicata situazione finanziaria, però, si aggiungono come detto anche i compensi dei dirigenti, come Fabio Paratici: lo chief football officer, infatti, guadagna 2,86 milioni di lordi di compensi monetari, 39mila euro in più della stagione precedente, lo stipendio dirigenziale più alto in casa bianconera (Agnelli guadagna 475mila euro, Nedved 469mila euro). La struttura della busta paga di Paratici - si legg - è cambiata: la retribuzione da lavoro dipendente, lo stipendio fisso, è aumentata da 1,96 a 2,6 milioni, mentre il bonus legato ai risultati è diminuito da 858mila a 260mila.