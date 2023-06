Tuttosport - Anche Nagelsmann nel casting: ADL ha indicato un problema

Aurelio De Laurentiis non vuole pagare clausole, ma tra gli allenatori tenuti in considerazione per il dopo Luciano Spalletti c'è anche Julian Nagelsmann.

