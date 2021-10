Tuttosport - Calciatori non più cuscinetto tra i dissapori tra Gattuso e ADL

Un Napoli più sereno con l'avvento di Luciano Spalletti. Questa una delle chiavi di lettura proposte da Tuttosport per spiegare la crescita della squadra, che in questa stagione è anche più precisa in zona gol.

"Trattandosi dello stesso organico della scorsa stagione, la spiegazione non va ricercata nella precisione ottenuta grazie ad un miglioramento tecnico del singolo calciatore. La risposta è nella maggiore serenità vissuta dai calciatori del Napoli, non più cuscinetto tra i dissapori esistenti nello scorso anno tra Gattuso e De Laurentiis . E non va dimenticato anche l’aspetto atletico, perché con il ritorno di Francesco Sinatti, il preparatore che consentì a Sarri di giocare quasi sempre con gli stessi undici, ora i calciatori sembrano arrivare sulla palla con maggiore forza e lucidità".