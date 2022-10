Tuttosport esalta il Napoli: "Dominio assoluto, in campo c'è una squadra sola"

Il Napoli batte i Rangers e completa un'altra serata memorabile e un risultato mai in discussione. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.

Il Napoli batte i Rangers e completa un'altra serata memorabile e un risultato mai in discussione. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Dominio assoluto della squadra azzurra, i Rangers si fanno vedere nell’area avversaria solo nel finale del primo tempo con una conclusione di Morelos deviata bene da Meret in calcio d’angolo. [...] In campo c’è solo il Napoli che va vicino al gol più volte con un indemoniato Simeone".