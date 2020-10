Tuttosport - Gattuso verso la conferma del 4-2-3-1: scelto il sostituto di Insigne

La sensazione è che il modulo possa essere sempre il 4-2-3-1. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che prova a sciogliere alcuni dubbi sulla formazione che Rino Gattuso manderà in campo contro la Juve: "Elmas sostituirà Insigne infortunato (rientrerà contro il Benevento) ed Ospina che potrebbe essere preferito a Meret per la maggiore esperienza. Essendo i due portieri nella massima considerazione dell’allenatore, la porta sarà difesa da entrambi e per tutti e due il mercato è chiuso. Anzi, è chiuso quasi tutto il mercato del club azzurro".