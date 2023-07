Tuttosport - Gli obiettivi per il dopo Kim non sono cambiati: i nomi nel mirino

La priorità del Napoli sul mercato resta il difensore centrale in sostituzione di Kim. Le ultime arrivano dall'edizione odierna di Tuttosport

La priorità del Napoli sul mercato resta il difensore centrale in sostituzione di Kim. Le ultime arrivano dall'edizione odierna di Tuttosport: "Il club non ha fretta sul mercato, sa che in questo periodo tutto è in sovrapprezzo e quando arriva una società come il Napoli, le cifre lievitano.

Numericamente c’è bisogno di prendere il sostituto di Kim, anche se il mercato chiude il 31 agosto e la squadra di Garcia potrebbe cominciare il campionato con uno tra Juan Jesus e Ostigard. Gli obiettivi vengono guardati a distanza e sono sempre gli stessi: Itakura del Borussia Mönchengladbach, Ibanez della Roma, Kilman del Wolverhampton e Mavropanos dello Stoccarda".