Tuttosport - I tempi di recupero di Di Lorenzo: cerchiata una data in rosso per il rientro

Giovanni Di Lorenzo non sarà a disposizione di Roberto Mancini per gli spareggi per Qatar 2022 e neanche di Luciano Spalletti dopo la pausa. Secondo Tuttosport, la distorsione di secondo grado al ginocchio costringerà l'ex Empoli a saltare tra le due e le quattro partite. L'ipotesi più probabile è che si rivedrà in campo contro l'Empoli, tra un mese, il 24 aprile.