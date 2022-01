Tuttosport - Il Napoli fissa a 87 la quota scudetto: servono 38 punti su 45

Tuttosport oggi in edicola, tramite la penna di Raffaele Auriemma, fa i conti per lo scudetto, sottolineando le possibilità che ha il Napoli di puntarci: "Mancano 15 partite al termine del campionato e ci sono 45 punti in palio. Se il Napoli riuscisse a vincerle tutte, raggiungerebbe 94 punti, 4 in più rispetto ai 91 che non furono sufficienti nel 2018 per vincere lo scudetto, ma stavolta potrebbero bastarne altri 38 per riuscire ad appuntarsi il tricolore sul petto. Sì, al Napoli potrebbero essere sufficienti 87 punti, anche se Spalletti ed il suo staff da ieri hanno ripreso a lavorare con il proposito di vincere il maggior numero di sfide, a cominciare dal confronto diretto del 12 febbraio contro l’Inter allo stadio Maradona. Sarà quello il bivio-scudetto".