Lukaku cambierà numero di maglia: la nuova scelta

Lo scorso anno il suo gesto fu apprezzato da tutti. Romelu Lukaku al suo arrivo al Napoli scelse la maglia numero 11 perché la 9 era ancora di Victor Osimhen nonostante il nigeriano fosse ormai un separato in casa. Un gesto di grande rispetto da parte del belga che, ora, però, è pronto a riprendersi il suo numero classico. Secondo Il Mattino oggi in edicola, infatti, Lukaku è pronto a cambiare dall'11 al 9, appunto, cambiando così maglia per la prossima stagione.

Big Rom, numero a parte, si prepara a vivere un'altra stagione da protagonista dopo aver contirbuito a suon di gol al trionfo del Napoli in campionato. C'è attesa per l'arrivo della sua alternativa, dell'altra punta con Simeone in uscita. In questo momento è ballottaggio tra Nunez del Liverpool e Lucca dell'Udinese, quest'ultimo meno caro e comunque di valore. Il primo è il sogno del club ma i parametri economici sono elevati e per questo motivo l'affare è complesso.