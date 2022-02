Tuttosport - Juve, per lo scudetto impresa più difficile del 2016 quando superò il Napoli

"Scudetto Juve? Serve un'impresona più grande di quella del 2015/16" scrive Tuttosport oggi in edicola. L'Inter è in vetta e ha 8 punti di vantaggio sulla Juve che potrebbero diventare 11 (deve recuperare la gara col Bologna). Per vincere lo Scudetto serve un'impresa mai compiuta prima. Nel 2015/16 la Juve di Allegri recuperò 11 punti con 15 vittorie consecutive. Ora alla fine del torneo mancano 14 partite, il che significa una giornata in meno per recuperare lo stesso distacco del 2015-16.