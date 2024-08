Prima pagina Tuttosport: "Juve, troppi buchi"

vedi letture

. Allarme difesa e mercato, a una settimana dall'inizio del campionato

"Juve, troppi buchi". Così titola oggi Tuttosport. Seconda sconfitta in 3 partite per Motta, che perde per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Allarme difesa e mercato, a una settimana dall'inizio del campionato. Ore decisive per Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Spazio anche alla metà granata della città, con il titolo: "Toro, Zapata Ché!". Coppa Italia, granata vittoriosi per 2-0 sul Cosenza. Adams entra e accende Duvan Gol. La squadra di Vanoli appare comunque imballata e va avanti con fatica.