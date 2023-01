Tuttosport - Mourinho come Allegri: la Roma gioca in modo arcaico e 'dimentica' Kvara

La Roma ha sicuramente fatto meglio della Juventus con il Napoli al Maradona, ma Tuttosport nella sua edizione odierna individua qualche analogia

Subito, al di là di chiacchiere e strategie retoriche, Kvara è parso troppo libero in una fatale similitudine di impostazione allegriana. Ma lo vedremo meglio. Perché, preliminarmente, quel che emerge immediatamente in chi osservi la Roma non è l'impianto di gioco, invero un poco arcaico, quanto la densità e l'intensità.

Una squadra compatta e malmostosa in grado di insabbiare gli ingranaggi del gioco napoletano. Ma (ecco) come si era intravisto fin dagli albori del match, la fascia sinistra giallorossa palesava fragilità, così che una bella combinazione Rui-Kvara ha portato al cross addomesticato alla perfezione, in mezzo alla farraginosità altrui, da Osimhen per un gol di potenza e leggiadria insieme".