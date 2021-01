Tuttosport - Napoli non pervenuto, idee confuse: serve una riflessione

Momento delicato in casa Napoli, con la squadra che finisce nel mirino della critica dopo la brutta sconfitta sul campo del Verona. L'edizione odierna di Tuttosport racconta così il ko del Bentegodi: "Mercoledì la sconfitta in Supercoppa con la Juventus, ieri il 3-1 rimediato a Verona. Non certo un buon momento per il Napoli e per il suo allenatore Rino Gattuso. E pensare che le cose, al Bentegodi, si erano messe subito bene per i partenopei: gol di Lozano, complice un clamoroso liscio di Dimarco. Partenza da incubo per il Verona, con il Napoli che va vicino al raddoppio con Demme in due occasioni. Ma i padroni di casa restano aggrappati alla partita e dopo la mezz’ora la raddrizzano proprio con Dimarco.

Nella ripresa la musica cambia e il Verona si guadagna la vittoria sul campo. Zaccagni sale in cattedra e prima serve un assist al bacio per il 2-1 di Barak e poi realizza di testa il definitivo 3-1. E il Napoli? Non pervenuto. Giocatori come Insigne che non incidono, centrocampo arruffone, difesa da riordinare. Idee confuse per una squadra che dovrà riflettere".