Ibra 'umilia' Koulibaly: "In confusione e poco lucido, ha commesso un grave errore"

Ibrahimovic sovrasta Koulibaly. Per una volta, gara da dimenticare per il senegalese. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Anticipato da Ibra che lo lascia di stucco sul primo gol. E anche sul secondo non riesce ad arginare lo svedese. Sempre generoso, ma poco lucido in alcune letture".

Voto 4.5 per il Corriere dello Sport: "Perde il duello con Ibra in occasione del primo gol e poi perde anche le misure sul raddoppio. In confusione".

Voto 5 per il Corriere della Sera: "L'errore di non seguire la palla quando c'è Ibra in area non può permetterselo".