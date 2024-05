Il fattore Conte può incidere sull'erede di Osimhen: il punto su Dovbyk

Secondo il Corriere dello Sport, tra i preferiti del club azzurro c'è il bomber del Girona Artem Dovbyk

© foto di Uefa/Image Sport

Il Napoli è sempre alla ricerca del sostituto dell'erede di Osimhen. Il club, oltre a valutare soluzioni per la panchina, si muove anche per trovare il nuovo centravanti titolare. Secondo il Corriere dello Sport, tra i preferiti del club azzurro c'è il bomber del Girona Artem Dovbyk: "Per il ruolo di prima punta, come erede di Osimhen, tra i preferiti del club c’è Artem Dovbyk, ucraino del Girona, anni 26, rivelazione dell’ultima Liga di cui è stato capocannoniere con 24 gol. Costo: quaranta milioni. Ovvero la cifra della clausola.

La concorrenza è folta (piace molto all’Atletico Madrid) e la mancata Champions potrebbe spingerlo altrove, ma Conte è un fattore e potrebbe incidere sul suo destino. Discorso, questo, che vale per un altro gigante d’Europa: il messicano Santiago Gimenez del Feyenoord, 23 anni e 23 gol in Eredivisie" si legge sul quotidiano.