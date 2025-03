Il gol di Billing, la prova di Gilmour, gli spunti di Okafor: ora anche la panchina porta punti

Il Napoli trova il pareggio a quattro minuti dalla fine contro l'Inter grazie alla rete di Philip Billing, subentrato nella ripresa a Gilmour. Una rete che certifica come anche le riserve adesso portino punti e spunti, scrive il Corriere dello Sport: "Il Napoli certe partite non le sbaglia e la risposta dopo il tonfo sul lago di Como è stata da grande. L’aria di mare gli fa bene: il 62% di possesso, i 19 tiri a 6, i 12 angoli a 3, i 34 cross a 10 e la serie di chance salvate dal muro Bisseck-Acerbi-Bastoni testimoniano la superiorità nella manovra e nella produzione offensiva. Mentre il 57% dei duelli vinti certifica la ferocia ritrovata. Conte e i suoi stanno scrivendo un capolavoro: a Simone mancavano i ricambi sulle fasce (Carlos Augusto, Darmian, Zalewski), sì, mentre a lui Neres e Anguissa. Cioè cardini del sistema di gioco.

In emergenza, però, ha ripescato Gilmour, incisivo in pressing su Bastoni e in costruzione con Lobotka. Già, Lobo: regia da Oscar e super strappo finale a ispirare Billing-gol. L’eroe per caso ma anche la prima di tre ottime notizie: la panchina del Napoli comincia a portare punti e spunti, come l’ultimo di Okafor al 95′ che ha prodotto i tiri di McTominay e Ngonge e i salvataggi di De Vrij e Acerbi. Sì: sfiorati a tempo scaduto la vittoria e il sorpasso in vetta. E non sarebbe stato ingiusto".