Il Maradona è diventato un tabù per l'Inter: i precedenti parlano chiaro

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Domenica sera l'Inter giocherà per mantenere ben saldo il primo posto in classifica e lo farà in uno stadio storicamente ostico, il Maradona di Napoli, dove proverà a sfatare un tabù. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli non ha perso 16 delle 17 gare interne con l’Inter negli anni 2000 in A (10 vittorie, 6 pari). Nel periodo gli azzurri sono gli avversari contro cui l’Inter ha la più bassa percentuale di successi esterni".