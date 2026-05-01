Prima pagina Il Mattino:" Højlund e Allison, la coppia del futuro azzurro"

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Come ogni giorno, anche oggi Il Mattino dedica uno spazio importante alle vicende del Napoli. Nello specifico, si parla di due giocatori arrivati in questa stagione (uno ad agosto e uno a gennaio), che saranno due punti fermi anche nella prossima annata a prescindere da chi sarà l'allenatore.

Di seguito il titolo scelto dal quotidiano: "Hojlund e Alisson, la coppia anche per il futuro". I due giocheranno insieme domani contro il Como di Fabregas - l'obiettivo è blindare la Champions - e saranno riscattati a fine anno dal club.