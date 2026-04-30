Caso Rocchi, CorSera: Inter-Roma resta fuori dall'indagine, il motivo

vedi letture

Inter-Roma non è parte delle indagini e, per quello che si sa al momento, non lo sarà. Lo scrive il Corriere della Sera.

Inter-Roma non è parte delle indagini e, per quello che si sa al momento, non lo sarà. Lo scrive il Corriere della Sera, che torna così su una partita dello scorso campionato, caratterizzata dalla mancata concessione di un calcio di rigore in favore dei nerazzurri dopo il contatto Bissec-Ndicka, spesso accostata a quest’inchiesta. La gara, oltre che per l’evento, è rimasta caratterizzata da diverse dietrologie: il fatto che inizialmente l’AIA non avesse diffuso i dialoghi tra Var e arbitro ha fatto pensare che vi fosse qualcosa sotto, e negli ultimi giorni si erano diffuse indiscrezioni sulla possibilità di un’ingerenza a Lissone, come i pm ritengono sia accaduto in altre partite.

Inchiesta arbitri, Inter-Roma non fa parte dell'indagine

Al momento, però, secondo il quotidiano milanese il pm Maurizio Ascione non riterrebbe condizionata quella situazione e non troverebbero conferma nemmeno le voci sulla “misteriosa” assenza dell’audio Var relativo alla presunta ingerenza. Quella gara, in sostanza, non farebbe parte dell’indagine in alcun modo.