Il Milan al Maradona è una sorta di tabù: la statistica preoccupa

Statistica preoccupante e indicativa in vista della sfida di domenica al Maradona contro il Milan. Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, la squadra azzurra non vince in casa coi rossoneri da quasi sette anni.

"Sono trascorsi quasi sette anni e ci hanno provato Mertens, Koulibaly, Insigne, Osimhen, Kvara, Gattuso e soprattutto Spalletti, con lo scudetto in tasca e una squadra inarrestabile. Sono passati campioni e anche il tempo, tanto – troppo eppure l’unico a non scomporsi è stato il Diavolo. Imperterrito e imbattuto nelle ultime sei partite giocate al Maradona: tre sconfitte e tre pareggi tra il campionato e la Champions. Per trovare una vittoria del Napoli in casa contro il Milan bisogna risalire al 25 agosto 2018: 3-2".