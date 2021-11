Il Milan allunga? CorSera: "A Firenze la gara più difficile prima dello scontro diretto col Napoli"

Prove di fuga per il Milan a Firenze, scrive il Corriere della Sera. Stasera la Fiorentina, quindi Sassuolo, Genoa, Salernitana e Udinese prima dello scontro diretto del 19 dicembre a San Siro contro il Napoli: se c’è un momento buono per piazzare un’accelerata, è questo. A partire proprio dalla trasferta di stasera a Firenze, senza dubbio la gara più complicata del segmento, che vale doppio anche per una questione puramente psicologica: vincendo, i piccoli diavoli salirebbero in testa da soli alla classifica fino a domani e sposterebbero tutta la pressione addosso a Inter e Napoli. Sul centravanti il tecnico rossonero prenderà una decisione solo stamattina, anche se Pioli alla fine sarebbe tentato di giocarsi la carta Ibrahimovic.