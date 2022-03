Il Napoli non è più un bunker impenetrabile: il clean sheet manca da quasi due mesi

Per tutta la stagione la difesa è stato il punto forte del Napoli, ma ultimamente qualche segnale di cedimento c'è stato.

Per tutta la stagione la difesa è stato il punto forte del Napoli, ma ultimamente qualche segnale di cedimento c'è stato. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha costruito l’armonia della linea difensiva a partire dai ritiri estivi, valorizzando questo lavoro durante la stagione ma negli ultimi due mesi la fase di non possesso ha dato qualche segnale di cedimento. Il Napoli non ha più un bunker impenetrabile come appariva un po’ di tempo fa, lo dimostrano i numeri. Gli azzurri subiscono gol da otto partite consecutive considerando campionato ed Europa League, l’ultimo clean-sheet risale alla trasferta di Venezia del 6 febbraio".