Il Pisa in pressing su Zerbin: la formula che può sbloccare l'affare

Non solo entrate: resta viva la trattativa tra Napoli e Pisa per Alessio Zerbin, esterno offensivo classe 1999. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club toscano continua a spingere per portare il calciatore in nerazzurro, ma la richiesta economica degli azzurri – circa 5 milioni di euro – rappresenta ancora un ostacolo.

La chiave per sbloccare l’operazione potrebbe essere la formula del trasferimento. Il Pisa, infatti, lavora per ottenere un prestito con diritto o obbligo di riscatto legato alla salvezza. Una soluzione che il Napoli starebbe valutando, aprendo così uno spiraglio concreto per la chiusura dell'affare spiega il quotidiano.