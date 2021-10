Il retroscena del CdS: "Orsato beccato a copiare i test nel raduno post pandemia"

Il Corriere dello Sport di questa mattina torna su Juventus-Roma e sulle polemiche relative all'arbitraggio muovendo una pesante accusa nei confronti di Orsato "beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post pandemia" e dunque con "qualche problema con il regolamento". Il fischietto di Schio non verrà fermato ma farà la consueta trafila di chi non ha arbitrato benissimo, cioè ripartirà dal VAR in B prima di riprendere a dirigere una sfida in A dal weekend del 30/31 ottobre.