In arrivo un altro tour de force: sette partite in tre settimane per il Napoli

La sosta sta per finire, da domenica prossima il Napoli sarà atteso da un altro tour de force fatto di sette partite in appena tre settimane. A scriverlo è Tuttosport: "Da domenica 17 ottobre e fino al 7 novembre, infatti, il Napoli dovrà disputare 7 gare tra campionato ed Europa League. Si comincia con il Torino allo stadio Maradona dove il giovedì successivo arriverà la capolista del gruppo C di Europa League, la Legia Varsavia, poi la domenica successiva ci sarà la sfida di vertice all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Quindi, 4 giorni dopo sarà il Bologna a venire allo stadio Maradona e il 31 ottobre gli azzurri saranno protagonisti allo stadio Arechi per il derby campano contro la Salernitana. Le ultime due fatiche prima della sosta successiva saranno quelle in casa della Legia Varsavia il 4 novembre e tre giorni dopo ci sarà da giocare allo stadio Maradona contro l’Hellas Verona".