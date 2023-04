Indiscrezione di 'Libero': "In Figc si parla di un altro -25 alla Juve e così andrebbe in B"

L'edizione odierna del quotidiano Libero fa il punto sulle vicende extra campo riguardanti la Juventus

L'edizione odierna del quotidiano Libero fa il punto sulle vicende extra campo riguardanti la Juventus: secondo il quotidiano, in FIGC starebbe circolando la voce che vorrebbe i bianconeri penalizzati di altri 25 punti per la cosiddetta "manovra stipendi". Una penalità che, aggiunta al -15 inflitto per il caso plusvalenze, porterebbe la Juve ad essere penalizzata di ben 40 punti, e a retrocedere in Serie B al termine della stagione. Ovviamente, si tratta solo di ipotesi, anche perchè, ad esempio, sul -15 c'è ancora da attendere la sentenza della Collegio di Garanzia del CONI, che potrebbe restituire alla Juve i punti tolti.