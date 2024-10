Infortuni a parte, Conte pronto a confermare il suo blocco col quadrilatero offensivo

Qualche novità di formazione ci sarà, visti i problemi fisici occorsi ad alcuni dei nazionali, ma poi Antonio Conte non farà chissà quante modifiche in vista del match contro l'Empoli. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica. Billy Gilmour in mediana sostituirà l’infortunato Lobotka.

Per il resto il copione non dovrebbe subire altre modifiche: confermati Politano, Kvaratskhelia e McTominay nel quadrilatero offensivo, completato da Lukaku. Ciak, si ricomincia. Big Rom è pronto.