Infortunio Mazzocchi, Gazzetta: "Per rientrare potrebbe non bastare un mese"

Pasquale Mazzocchi potrebbe tornare nell'ultima gara dell'anno contro il Venezia

Pasquale Mazzocchi potrebbe tornare nell'ultima gara dell'anno contro il Venezia. Ieri la SSC Napoli ha comunicato il suo infortunio così: “Dopo aver accusato un fastidio muscolare al termine della gara contro la Roma, Pasquale Mazzocchi si è sottoposto oggi ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo”.

Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero per il laterale potrebbe essere superiori ai trenta giorni: "Per rientrare potrebbe anche non bastare un mese: se la sorte darà una mano, per Mazzocchi c'è un arrivederci al Venezia" scrive la rosea.