Insigne, 9 mesi di astinenza su azione e solo 5 gol su rigore. Ma un precedente fa sorridere

Lorenzo Insigne non segna su azione in campionato da poco meno di nove mesi e nel girone d'andata (più una giornata di ritorno) ha messo a segno soltanto 5 gol, tutti su calcio di rigore. Troppo poco per uno come lui, ma c'è un precedente che fa ben sperare, ricordato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"L’ultima volta in cui, distribuendo cuoricini a uso e consumo della telecamera per la sua famiglia, Insigne riuscì a segnare su azione, fu l’11 maggio scorso. Ed è come se quell’attimo di felicità appartenesse a una vita fa. Cinque volte Insigne ma sempre e solo rigore. Però c’è stata un’epoca, stagione 2016-2017, che le cose andarono più o meno alla stessa maniera: cinque gol sino alla ventunesima e poi, da quell’attimo fatale in po’, altre tredici firme".