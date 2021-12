Insigne a gennaio a Toronto? Gazzetta: "Operazione per giugno"

Le cifre che riguardano il possibile passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - vanno oltre ogni aspettativa; 11,5 milioni di ingaggio più altri 4,5 milioni di bonus per un contratto di cinque stagioni. Un vero tesoro, una proposta che sarebbe stata già recapitata all’agente del capitano del Napoli, Lorenzo Pisacane.

Per giugno. Il Toronto vorrebbe Insigne già a gennaio, ma l’operazione è protesa verso giugno. Non è un colpo di scena vero e proprio perché un rialzo consistente nella somma sbandierata al 30enne attaccante del Napoli in scadenza di contratto tra sei mesi era preventivabile. I numeri però si sono impennati sbaragliando ogni possibile concorrenza.