Insigne bocciato dai quotidiani: "Non può farsi cacciare così, perde la testa!"

Rosso a parte, non è stata una serata fortunata per Lorenzo Insigne. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport che anticipa anche la possibile sanzione del giudice sportivo: "Talvolta il suo carattere ribelle gli fa brutti scherzi. Lui è il capitano, l'aver mandato a quel paese l'arbitro gli costerà due giornate di squalifica".

Voto 4 per il Corriere dello Sport: "Il regista esterno per arrivare sino a Lozano o per rifugiarsi in un palleggiatore. Quando gli spalancano le linee, le sfrutta. Poi anche dalla distanza, con il tacco. Perde la testa e va fuori".

Voto 5 per il Corriere della Sera: "Parte arretrato, ma è pericoloso con un tacco pregevole. Ma farsi espellere per proteste in un match così tirato non è ammissibile".