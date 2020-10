Insigne, niente rischi: ecco la data del possibile rientro

In attesa di ricevere novità in merito all'ultimo provvedimento di Cts e Governo, sull'isolamento ridotto da 14 a 10 giorni, il Napoli prosegue gli allenamenti nella bolla di Castel Volturno. Anche ieri, nonostante il giorno di pausa concesso da Gattuso, la squadra ha voluto allenarsi: un modo per far fruttare la quarantena ed insistere con gli allenamenti sia dal punto di vista tecnico che tattico e soprattutto fisico, ma anche per impiegare meglio il tempo che per gli azzurri, nelle proprie stanze alla playstation, sembra comunque non passare mai.

Chi ha beneficiato finora maggiormente del ritiro forzato è Tiemoué Bakayoko. Il classe '94, arrivato a fine mercato, si sta rimettendo in pari dal punto di vista fisico rispetto ai compagni, venendo dal Chelsea dove era fuori dai piani, e prima ancora dalla Ligue1 che s'è fermata per il Covid rispetto agli altri campionati europei. Con l'assenza di Zielinski ed Elmas, ancora positivi nonostante siano in questo momento asintomatici ed alle prese con allenamenti personalizzati a casa, per Bakayoko potrebbe esserci anche una maglia da titolare alla ripresa contro l'Atalanta. Ieri s'è rivisto sul campo, dopo le solite terapie ed una seduta in palestra, anche Lorenzo Insigne: il capitano ha raccolto buone sensazioni che danno fiducia, ma senza forzare anche perché l'obiettivo è essere al top per l'incrocio col fratello Roberto nel derby col Benevento.