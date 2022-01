Insigne ora fa la corsa su Hamsik: ha un desiderio prima di lasciare Napoli

Con la rete realizzata contro la Salernitana Lorenzo Insigne ha raggiunto quota 115 gol in maglia azzurra in tutte le competizioni, eguagliando Diego Armando Maradona e salendo al terzo posto della classifica dei migliori bomber della storia azzurra. E adesso punta Marek Hamsik, secondo con 121 reti. Il suo desiderio, prima di andar via, è proprio questo: raggiungere lo slovacco, magari superarlo e piazzarsi alle spalle di Mertens. Poi andrà al Toronto. A riportarlo è il Corriere dello Sport.